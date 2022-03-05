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Haberler Ekonomi Aydın’ın çileği koruma altında

Aydın’ın çileği koruma altında

5.3.2022

Aydın’ın çileği koruma altında
TÜRKİYE'DE en çok çileğin üretildiği ikinci il konumundaki Aydın'da, çilek seraları yetkililer tarafından kontrol ediliyor. İhracatta önemli yer tutan tarımsal ürünlerden çileğin kalitesinin ve veriminin azalmaması için Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çilek seralarında kontrolleri sıkı tutuyor. İl ve ilçe müdürlükleri tarafından belli dönemlerde çilek arazilerinde hastalık ve zararlı takipleri yapılıyor. Bu kapsamda şüpheli görülen durumlarda bitki numuneleri alınarak İzmir Bornova'da faaliyet gösteren Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderiliyor. ■ KAZIM YÖRÜKCE