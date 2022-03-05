Aydın’ın çileği koruma altında

TÜRKİYE'DE en çok çileğin üretildiği ikinci il konumundaki Aydın'da, çilek seraları yetkililer tarafından kontrol ediliyor. İhracatta önemli yer tutan tarımsal ürünlerden çileğin kalitesinin ve veriminin azalmaması için Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çilek seralarında kontrolleri sıkı tutuyor. İl ve ilçe müdürlükleri tarafından belli dönemlerde çilek arazilerinde hastalık ve zararlı takipleri yapılıyor. Bu kapsamda şüpheli görülen durumlarda bitki numuneleri alınarak İzmir Bornova'da faaliyet gösteren Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderiliyor. ■ KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER