BOTAŞ Genel Müdürü Özcan’dan piyasaları rahatlatan açıklama

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali nedeniyle doğalgaz akışı ile ilgili endişeleri gideren ve toplumu rahatlatan bir açıklama yaptı. Özcan, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin doğalgaz planlamasını etkilemez. Rusya'dan doğalgaz akışında kesinti olmaz" dedi. Özcan, doğalgaz depolarının da sigara kağıdı bile geçemeyecek kadar dolu olduğunu kaydetti.

"SIKINTIMIZ YOK"

TBMM KİT Alt Komisyonu geçen günlerde BOTAŞ'ın hesaplarını ele aldı. Toplantıya katılan Özcan, milletvekillerine kurumun faaliyetleri ile ilgili bilgi verirken, Rusya'nın işgali nedeniyle özellikle doğalgazda yaşanabilecek sıkıntılara ilişkin soruları yanıtladı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Türkiye'nin doğalgaz planlamasını etkilemeyeceğini dile getiren Özcan, "Bizi etkileyecek şey fiyatlardır. Dünya doğalgaz borsasında fiyatlar arttıkça biz de etkileniyoruz" dedi.

Son durumun Rusya'dan gaz akışını engellemeyeceğini dile getiren Burhan Özcan, "Herhangi bir kesinti olmaz. Türkiye'nin kullandığı doğalgazın yüzde 41'i Rusya'dan geliyor. Biz boru hatları açısından geçiş üssü durumundayız. Rusya'nın iki ayrı güzergahı var; ya Avrupa ya Çin. Rusya'nın bunun dışında bir alternatifi yok zaten" diye konuştu. Silivri ve Tuz göllerindeki depolarda 4.5 milyar metreküp gazımız olduğun hatırlatan Özcan, "Türkiye'de 360 milyon metreküp günlük gaz tüketiliyor. Hiç gaz verilmezse 15 gün yeter. Bizim gazla ilgili şu anda sıkıntımız yok. Depolarda da sıkıntı yok" dedi. ■ ZÜBEYDE YALÇIN