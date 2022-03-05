“En büyük kazanımımız ürün ve pazar çeşidimiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yatırımlara, üretime ve ihracata odaklanan Türkiye Ekonomi Modeli ile yüksek istihdam sağlayarak, katma değerli büyüme performansı göstereceklerini söyledi. Nebati, "2022 ilk çeyreğine ilişkin göstergeler, büyümede olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor" dedi.

BARIŞ HERKESİN FAYDASINA

Ekonomideki gelişmeleri, Türkiye Ekonomi Modeli'nde atılan yeni adımları, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı ve Türkiye ekonomisine olası etkilerini değerlendiren Bakan Nebati, Kovid 19 salgını döneminde en hızlı toparlanan ülkelerden Türkiye'nin, bu performansını 2021 yılında da sürdürdüğüne dikkat çekti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye ekonomisine olası etkilerini de değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İki ülke ile olan ticari ve turizm ilişkilerimiz ile müteahhitlik hizmetlerimizin boyutu dikkate alındığında bu gelişmenin ülkemize etkisi daha da önem kazanmaktadır. Geçen yılın verileri incelendiğinde Rusya en fazla ihracat yapılan 10'uncu, en fazla ithalat yapılan 2'nci ülke. Ukrayna ihracatta 20'nci, ithalatta ise 13'üncü sırada yer alıyor" dedi. Nebati, "Bu savaşın en kısa zamanda sona ermesi en büyük dileğimiz. Sadece ülkemiz açısından değil, yaşadığımız bölgede refahın artması için en önemli şey barış ve huzur ikliminin hakim olmasıdır. Bu, hepimizin faydasınadır" diye konuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

"ENFLASYONLA mücadelenin en önemli politika önceliklerimizden olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum" diyen Bakan Nebati, şunları kaydetti: Bu çerçevede geçtiğimiz sene attığımız adımları ve devreye aldığımız önlemleri bu sene de sürdürüyoruz. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz temel gıda ürünlerinde ve elektrikte yapılan KDV indirimleriyle gösterdik. Attığımız bu adımları tamamlayacak şekilde enflasyonla mücadeleyi önceleyen bütüncül bakış açımızı önümüzdeki dönemde de korumaya ve sürdürmeye kararlıyız.

KUR KORUMALI TL HESAPLARI 535 MILYAR LIRAYA ULASTI

BAKAN Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 Aralık 2021'de "Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları" enstrümanını hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği bu ürün, döviz kurlarında sağlanan istikrara önemli katkı sağlamıştır. 3 Mart itibarıyla KKM hesaplarına dahil olanların sayısı toplamda 870 bine, KKM hesaplarındaki toplam tutar da 535 milyar liraya ulaşmıştır" dedi.