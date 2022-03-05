Tarımsal ürünlerde ihracat önlemi

Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, aralarında hayvansal et ile ayçiçek yağı ve ikamelerinin de bulunduğu bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapılabilecek ürünlerin kapsamı genişletildi. Söz konusu ürünler, büyükbaş hayvan eti, koyun ve keçi eti, sakatatlar, bazı kümes hayvan etleri ve sakatatı, tereyağı, yumurta, patates, domates, kuru soğan, kuru sarımsak, hıyar ve kornişonlar, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytin, bezelye, fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuz, elma, pirinç, buğday unu, mısır unu, irmik, aşurelik buğday, bulgur ve karma yem olarak belirlendi.

30 HAZİRAN'A KADAR

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile yağ hammaddesi kanola tohumu ile ayçiçeği yağının ikamesi olabilecek kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları 30 Haziran'a kadar sıfırlandı. Kararın, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Havzası'nda yaşanan gelişmelerin yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması, temel gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla alındığı bildirildi. Rusya ve Ukrayna, ayçiçeği ve yağında dünya genelinde ana tedarikçi ülkeler olarak biliniyor.