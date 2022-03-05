Türkiye’nin cazibesi artacak

ULUSLARARASI Finans Yatırımcısı Mark Mobius, "Ukrayna Krizi Türkiye gibi ülkelerin yatırım değeri açısından öne çıkmasına sebep olacak" dedi. Küresel düzeyde muhtemel enerji krizi ve risk süreçlerini yorumlayan Mobius, Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamak konusunda Avrupa ülkelerıne katılarak çok yerinde bir duruş sergilediğini söyledi.

RUSYA'DA YATIRIM İMKANSIZ

"TÜRKİYE'NİN cazibesini koruyup daha da artıracağına inanıyorum" diyen Mobuis, "Rusya'nın imkanları yatırımcı için kapanmış vaziyette. Artık Rusya'da yatırım yapmak imkansız. Türkiye ve diğer büyüyen piyasalar tüm bu yatırımı çekecektir. Ayrıca, pandemi önlemlerinin gevşetilmesiyle dünyadaki birçok turistin ülke dışı seyahat imkanı oluşuyor. Bence bu yıl Türkiye, dünyadan gelen turizm akışından daha büyük ölçüde faydalanacak" diye konuştu.