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Haberler Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.805 personel alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.805 personel alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.805 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu...

06.03.2022, 09:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.805 personel alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1.805 pozisyon için KPSS puan sıralaması ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...