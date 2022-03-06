Çiğli'de 7 mahallenin planları kabul edildi

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, meclis toplantısında "Bugünden itibaren sahada vatandaş ile karar vermeye, planlarımızı onların istek ve dileklerine göre gerçekleştirmeye başlayacağız. Dönüşümün startını bugün veriyoruz" dedi. Köyiçi ve Yakakent mahallelerinde 1/1000 ölçekli, Ahmet Efendi, Balatçık ve Küçük Çiğli mahallelerinde 1/1000 ölçekli, Yenimahalle ve Ataşehir'de 1/1000 ölçekli uygulama imar revizyon planları meclisten oy birliğiyle geçti. AK Partili belediye meclis üyeleri planlardan dolayı duydukları mutlulukları dile getirdiler.

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