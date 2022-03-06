Emekliye 3 bin 310 TL ikramiye

13,5 milyon emekli bayram ikramiyelerinde yapılacak artışla ilgili müjdeli habere odaklanmış durumda. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zammın ardından Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda 2 kez ikramiye alan emeklilere 3310 TL ödeneceği sinyali geldi. Emekli bayram ikramiyesi zamlarında asgari ücret formülünün uygulamaya konulacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sene 1100 TL olan ikramiyelere asgari ücret zammı uygulandığında rakam 1655 TL'ye çıkacak. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 3310 TL'ye yükselecek. Merakla beklenen flaş rakam gelecek günlerde açıklanacak.