İstinyePark İzmir’de 8 Mart coşkuyla kutlanacak

İzmir ve Ege Bölgesi'nin en önemli alışveriş, yeme içme ve eğlence merkezlerinden İstinyePark İzmir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yine dopdolu programıyla öne çıkıyor. 8 Mart İstinyePark'ta coşkuyla kutlanacak. Henüz ilkokul öğrencisi iken okuduğu kitaplar ve yağ tenekelerine ektiği reyhanları satarak başladığı girişimcilik serüvenine, 2017 yılında kurduğu Türkiye'nin en büyük dijital girişim platformu ve kadın oluşumu 'Girişimci Kadınlar Grubu' ile devam eden girişimci, marka danışmanı, mentor, profesyonel fotoğrafçı Ülkü Hür, 8 Mart günü 14.00-15.30'da İstinyePark İzmir'de çok özel bir söyleşi gerçekleştirecek.

SERGİ AÇILACAK

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Sanatta Girişimcilik Projesi kapsamında 30 değerli resim ve seramik sanatçısının eserleri de aynı gün İstinye Park AVM'de sergilenip satılacak. 6 gün sürecek sergi saat 16.00'da açılacak.