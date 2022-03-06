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Haberler Ekonomi Off-shorezedeler için emsal karar

Off-shorezedeler için emsal karar

6.3.2022

Off-shorezedeler için emsal karar
İZMİR Vergi Mahkemesi, yıllarca verdikleri hukuk mücadelesinin ardından paralarını alabilen off-shorezedelere yönelik yapılan ödemelerden vergi kesintisi ve vergi cezası alınamayacağına hükmetti. Mahkemenin emsal niteliğindeki kararında, off-shorezedelere yönelik yapılan ödemelerin menkul sermaye iradı olarak nitelendirilerek vergilendirilmesinin hukuka uygun olmadığı ifade edildi. İzmir 4. Vergi Mahkemesi'nin off-shore hesaplar yönünde emsal bir karar verdiğini belirten dosyanın avukatı Murat Obay, "Mahkeme bizi haklı buldu. Geriye dönük 5 yıllık bir zaman aşımı var. Tüm vatandaşların vergileri geri alma ihtimali bulunuyor" dedi.