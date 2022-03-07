Bakan Kurum, konutunu teslim alan gaziyi Başkan Erdoğan’la görüştürdü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm kapsamında İstanbul'un Güngören ilçesi Tozkoparan mahallesinde 144 bağımsız bölümden oluşan 1. Etap konut ve iş yerlerinin tapu ve anahtarlarının hak sahiplerine verildiği ve 280 bağımsız bölümden oluşan 2. Etabın temelinin atıldığı törene katıldı. Teslimi yapılan konutları gezen Bakan Kurum, yeni sıcak yuvalarına kavuşan bir aileye de ziyarette bulundu.

EVDEN ÇOK MEMNUNUZ

Tozkoparan Kentsel Dönüşüm konutlarında ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüce, kızı ve torunları tarafından misafir edilen Bakan Kurum, Yüce'nin torunlarına hediyeler verdi. Yüce, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bunun üzerine Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak Yüce ile görüştürdü. Başkan Erdoğan, Yüce'ye, "Allah, hayırlısıyla güle güle oturmayı nasip etsin." temennisinde bulundu. Yüce ise Başkan Erdoğan'a "Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Sayın Bakanıma rica ettim. Kırmadı beni sizi aradı. Ellerinizden öperim. Sağ olun, var olun" diye konuştu.