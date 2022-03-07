İhracatçılar şirket kurmayı planlıyor

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ve Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, lojistik sektöründe yaşanan sorunları masaya yatırdı. Eskinazi, gıda ve mermer ihracatlarında konteyner sıkıntısı yaşadıklarını, eski konteynerler yüzünden büyük cezalarla karşı karşıya kalındığını belirtti. Eskinazi ihracatçıların, ürünlerin nakliyesi için şirket kurulması dahil farklı seçenekleri gündeme aldıklarını söyledi. Kaya, şirket kurmayı planladıklarını belirtirken, Öztürk lojistikte performansı artıracak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.