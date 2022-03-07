Mobilya ihracatına MODEKO dopingi

MODEKO-ULUSLARARASI İzmir Mobilya Fuarı, 50 ülkeden yabancı alım heyetlerini ağırlarken gelen yabancı ziyaretçiler "Seneye yine MODEKO'dayız" dedi. 300'ü aşkın firma ile 750'nin üzerinde markanın çıkarma yaptığı MODEKO alım heyeti organizasyonu fuarın başarısını katladı. İkili iş görüşmelerinin sayısı 200'ü aştı. Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, MODEKO'nun mobilya ihracatçısı için uluslararası ticaretin kalbi haline geldiğine dikkat çekerek "İnanıyoruz ki mobilya sektörü hedeflediği 6 milyar dolar ihracat rakamını MODEKO ile yakalayacaktır" dedi.