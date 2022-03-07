Modanın geleceği çevre dostu tekstilde

Günümüzde hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe de çevre dostu adımlar atılması gerekirken, kaynaklarını kaybetmeden yeniden kullanan, doğru tasarımlar sayesinde kendini yenileyen bir döngüsel tekstil ekonomisinin yaratılması büyük önem taşıyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli, Haftabaşı Sohbetleri'nde 'döngüsel tekstil' konusunda gelinen noktayı anlattı. Tekstil sektöründe döngüsel ekonomi kapsamında yaşama geçirdikleri projeleri açıklayan Seyfeli, "Döngüsel tekstili modanın geleceği olarak tanımlamak istiyorum. Kısaca hem üretim hem de tüketim süreçlerini içinde barındıran bir yaklaşım. Döngüsel tekstil modelinde, üreticinin kullandığı ürünlerin uzun ömürlü olması hedeflenmeli, ürünün yaşam döngüsü baştan belirlenmeli, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü mümkün olmalıdır" dedi.

ORTAK GELECEĞİMİZ RAPORU

■ Hazır giyim ve tekstil sektörü AB ülkelerinde yüksek kategoriye sahip. Sektörün çevreye etkileri nelerdir?

Tekstil ve hazır giyim sektörü en fazla su, hava, kimyasal madde ve enerji tüketen endüstri dallarından biridir. Dolayısıyla diğer sektörler gibi dünyayı kirleten sektörler arasında yer alıyor. Raporda tekstil sektörünün yılda 1.2 milyar ton karbon emisyonuna neden olduğu, bunun da toplamın yüzde 10'una denk geldiği belirtiliyor.



■ Döngüsel tekstil bu olumsuzlukların önüne geçilmesi açısından öncelik mi kazanıyor?

Varolan kalkınma modeli yeterince sürdürülebilir değil. Eğer biz bu modeli değiştirmezsek gelecek nesillere yaşanılabilir ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir dünya bırakamayacağız. 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, diğer adıyla Brundtland Komisyonu 'Ortak Geleceğimiz' adlı rapor yayınladı. Bu raporun üç bacağı vardı. Ekonomik, sosyal ve çevresel. Döngüsel tekstil işte bu noktada devreye giriyor. Sektörümüzün diğer sektörler gibi yarattığı olumsuz çevresel faktörleri önlemenin yolu döngüsel tekstil. Moda sektörünün geleceği de döngüsel tekstile bağlıdır.

KOLLEKTİF ÇALIŞMA GEREK

■ Döngüsel tekstil konusunda şu anda neredeyiz, neler yapılıyor?

Döngüsel tekstil prensiplerini sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir, geri dönüşümlü malzemeler geliştirmeye yönelik inovatif çözümler, çevre ve insani değerlere duyarlı tedarik zincirleri etik üretim, onarım, bakım, ikinci el kullanım gibi yaşam süresi uzun ürünler, kullanılmayan ürünleri yeniden sürece dahil eden üretim modelleri oluşturuyor diyebilirim. Dayanıklılık, geri dönüşüm, azaltmak, yeniden kullanım ve tamirat döngüsel tekstilin olmazsa olmazı 5 ana prensip olarak sıralanabilir. Döngüsel tekstil konusunda, yolun daha çok başındayız. Bu konuda kolektif bir çalışmayla ilerlememiz gerekiyor. Pandemi sonrası özellikle Avrupa'nın yakından tedarik konusunu gündeminde tutması nedeniyle, coğrafi bir avantaj elde ettik. Bunu sürdürülebilirlik ve döngüsel tekstile yönelik yaptığımız yatırımlarla desteklemek zorundayız. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe sosyal uygunluk kısımlarını neredeyse tüm üretici firmalar olarak tamamlamış, belgelerimizi almış durumdayız. Yüksek işçi kapasitemizle imalat sanayisini pozitif bir şekilde etkilemekteyiz.



YILDA 80 BİN LİRA KAZANÇ SAĞLADILAR

Gerçekleştirdiğiniz veya planladığınız projeleriniz nelerdir?

İhracatçı firmalarımıza yönelik devlet teşviklerinde sürdürülebilirlik odaklı bir mekanizma bulunmuyor. Firmalarımızın su, atık yönetimi ve enerji gibi konularda tasarruf yapabilme yeteneklerinin iyileştirilmesiyle döngüsel ekonomiye geçiş sürecimizi hızlandıracağız. Projelerimize gelince.. URGE Projesi kapsamında 12 üye firmamıza birliğimiz bünyesinde istihdam edilen çevre mühendisimiz tarafından bire bir danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu konuda bölgemizde öncü sektörüz. URGE projemizin 2. modülü sonuçlandı. 12 firmamız toplamda 307 ton atık kırpıntı-kumaş, 38 ton atık kağıtkarton, 13 ton atık plastik-naylon, 0,09 ton kontamine atık, 40 adet atık pil, 223 adet basınçlı kap ve 18 litre bitkisel yağı lisanslı firmalara vererek yılda ortalama 45.000 TL ve 80.000 TL arası kazanç sağladılar. AB Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel Ekonomi kapsamında, Hazır Giyim ve Konfeksiyon işletmelerinin Çevresel Sürdürülebilirliğin Yönetimi Standardizasyonun oluşturulmasını hedefliyoruz.

MERT ALPDÜNDAR