  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığından 2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanı

Sağlık Bakanlığından 2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanı

Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 8-14 Mart'ta yapılacak.

07.03.2022, 09:58

Sağlık Bakanlığından 2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanı
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre;

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 8-14 Mart'ta yapılacak.

Yapılacak atama ile yerleştirme ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...