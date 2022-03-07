Tercihler Mutlu’dan yana

OCAK ayı başından itibaren İzmir ve ilçelerinde devam eden esnaf odalarının genel kurulları tamamlanmak üzere. Mart sonuna kadar sürecek olan genel kurulların çoğunluğu gerçekleştirilirken, gözler yavaş yavaş Mayıs ayında yapılacak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) genel kuruluna çevriliyor. İL çapında 128 odanın üst kuruluşu olan Birliğin seçimlerinde mevcut Başkan Zekeriya Mutlu'nun yeniden aday olması bekleniyor. Pek çok oda başkanı İESOB genel kurulu üzerine görüşlerini belirtirken, Başkan Mutlu'dan olan memnuniyetlerini dile getiriyor. Mutlu'nun çalışmalarını başarılı bulan oda başkanları, yeni dönemde de mevcut başkanlarını destekleyeceklerini kaydetti.

TAM DESTEK VERECEĞİZ

İESOB'NİN Türkiye'nin en başarılı birlikleri arasında bulunduğunu hatırlatan İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, "Ben aynı zamanda Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu'nda genel başkanvekilliği görevini de yürüttüğüm için tabloyu daha net görebiliyorum. İzmir Birliği çalışmalarıyla Türkiye'deki diğer esnaf birliklerine örnek oluyor. Yapılanması ve vizyonuyla ülke esnaf teşkilatlarına ışık tutuyor. Bu başarının mimarı Zekeriya Mutlu'dur. Esnafın geçtiği zor süreçte tecrübeli idarecilere ihtiyacımız var. Örneğin pandemi döneminde Birlik Başkanımız üyelerimizi destekleyen önemli çalışmalar yaptı. İzmirli bakkallar olarak kendisine minnet duyuyoruz. Birlik seçimlerinde Başkanımız Zekeriya Mutlu'ya tam destek vereceğiz" dedi. 2 yılı aşkın süredir yaşanan korona salgınından büyük yara aldıklarına dikkat çeken İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin ise, Birlik Başkanı Mutlu'nun pandemi dönemindeki en büyük destekçileri olduğunu söyledi.

SORUNLARA ÇARE OLDU

İşyerlerinin uzun süre kapalı kaldığını ifade eden Bilgin, "Sıkıntılarımız büyüktü. Birlik başkanımız yerel yönetimlerle kurduğu sağlıklı diyaloglarla bizlere yardımcı oldu. Ayrıca tamamen saha çalışmalarından elde edilen reel sonuçlarla hazırlanan çalışmasıyla, hem pandeminin esnafa olumsuz yansımalarını hem de çözüm önerilerini tüm Türkiye'ye ve ülke yöneticilerine duyurdu. Türkiye'de böyle bir başka çalışma yok. Biz devlet tarafından esnafa yönelik alınan destek kararlarının temelinde İzmir Birliği'nin çalışmalarının ve önerilerinin yattığını düşünüyor, böyle bir başkana sahip olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Yeni dönemde de Başkanımız Zekeriya Mutlu'nun yanında yer alacağız" diye konuştu.

İNSANLIĞINI BEĞENİYORUM

İZMİR Esnaf Teşkilatının duayen başkanlarından olan İzmir Demir İşleri Odası Başkanı Atilla Almaç da, Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu'nun esnaf sanatkarlara ağabeylik yaptığını dile getirdi. Esnaf yöneticisi olarak Zekeriya Mutlu ile uzun süredir çalıştığını ifade eden Almaç, "Bu nedenle kendisini yakından tanırım, yürekten desteklerim. Çalışmalarını, kadrosunu her şeyden önce insanlığını beğeniyorum, takdir ediyorum. Sonuna kadar arkasındayım" görüşünü dile getirdi.