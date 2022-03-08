Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; "Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 38 (otuz sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.