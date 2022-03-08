Benzin ve motorinin litre fiyatları artırıldı

BENZİNİN litre fiyatına dün gece yarısından geçerli olmak üzere 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş artış yapıldı. Artışla birlikte, Ankara'da ortalama 18,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı 19,34 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 18,68 liradan 19,25 liraya, İzmir'de 18,80 liradan 19,37 liraya çıktı. Ankara'da 19,86 liradan satılan motorinin litre fiyatı 21,30 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 19,77 liradan 21,21 liraya, İzmir'de 19,86 liradan 21,30 liraya yükseldi.

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