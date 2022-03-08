Çeşme’deki Vekamp ihalesi ertelendi

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde Dr. Binbaşı Halis Temel'in sağlığında kendi ismi ile kurduğu vakıf, Vekamp olarak bilinen ve 21 arsadan oluşan bölgeyi 265 milyon 365 bin lira rayiç bedeliyle satışa çıkardı. Sadece bir firmanın katıldığı ihale, vakfın menfaatleri gereği yönetim kurulunun kararı ile iptal edildi. İhale sürecini takip etmek isteyen basın mensubu ve vatandaşların içeri alınmaması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Çeşme’de büyük satış kavgası

ÇEŞME'NİN Paşalimanı mevkisinde ilçe halkının ve çevrecilerin tepkisine yol açan son dönemlerin en büyük arsa satışı için Buca Şirinyer'deki Türk Kızılayı İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü'nde ihale gerçekleştirildi. Vakıf, Temel'in sağlığında 50 bin ağaç dikerek yeşillendirdiği Vekamp olarak bilinen doğa harikası bölgedeki 21 arsa için, 265 milyon 365 bin lira rayiç bedel belirledi. Katılımcılardan da 13.2 milyon liralık teminat bedeli istedi.

KAPALI zarfla alınan tekliflerin ardından açık arttırma usulü ile yapılacak satış ihalesine İzmir merkezli tek bir firma katıldı. Dr. Binbaşı Halis Temel Vakfı da,vakfın menfaatleri gereği ilk ihaleyi iptal etti. İhalenin 28 Mart tarihine ertelendiği öğrenildi. ■ METİN BURMALI