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Haberler Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapmak üzere ilan açtı.

08.03.2022, 09:26

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...