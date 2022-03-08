‘Kadınların aklı ve cesareti ile çok daha hızlı kalkınırız’

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar "Dünyanın her alanda yeniden yapılandığı, teknolojik gelişmelerle birlikte dönüşümün yaşandığı bir çağda; kadının aklı, vicdanı ve cesareti ile kalkınmak çok daha hızlı ve mümkün iken, aksi durumda başarmamız hayaldir" diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Yorgancılar "Güçlü Türkiye kadını ve erkeği ile birlikte güçlüdür. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ortak akılla ve elbirliği ile yeni dünya düzeninde var olabilmeliyiz. Kabul etmek gerekir ki, sadece iş hayatında değil toplumun her noktasında kadınlarımız hak etmedikleri yerdeler. Dünya genelinde ise yükselen bir trend ile kadın liderler öne çıkmakta ve hakim oldukları görevlerinde üstün bir başarıya imza atmaktadır. Kendilerini güvende hisseden, üreten, yaptıkları girişimleri desteklenen, siyasette, yönetim kadrolarında yer bulan kadınlarımızla daha barışçıl ve refah seviyesi daha yüksek bir toplum yaratabiliriz. İşte o gün, Atamızın ruhunun da huzur bulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.