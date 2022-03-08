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Haberler Ekonomi Kamuya 419 şehit yakını gazi ve yakınları atanacak

Kamuya 419 şehit yakını gazi ve yakınları atanacak

8.3.2022

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak. Atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla 10 Mart'ta Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılacak. Kura ile avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapılacak. Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63'e ulaşacak.