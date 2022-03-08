Karayolları Genel Müdürlüğü TMY veya Eski Hükümlü Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan ilanda, "Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul ili sınırları içerisindeki işyerlerinesüresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) işçi alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.