Mardin Tanıtım Günleri’ne İzmirlilerden büyük ilgi

İZMİR Mardinliler Federasyonu'nun (İMAF) öncülüğünde gerçekleştirilen Mardin Tanıtım Günleri resmi açılış etkinliği Cumartesi günü Bostanlı Pazaryeri'nde gerçekleştirildi. 4 Mart'ta başlayan etkinlikte Mardin mimarisi, müziği, halk oyunları ve yöresel lezzetleri tanıtılırken İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

EKONOMİYE GÜÇ KATTILAR

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger ve Mardin Vali Yardımcısı Murat Süzen de açılışta vatandaşlarla bir araya geldi.

İMAF Genel Başkanı Ahmet Tunç, Mardinliler olarak İzmir ve Türkiye'ye ekonomik ve kültürel olarak önemli katkılar sunduklarının altını çizerek, "Çeşitli iş kollarından iş insanlarımız İzmir ve ülke ekonomisine varlıklarıyla önemli bir güç katmaktadırlar. Neredeyse bir Mardin nüfusu kadar İzmir'de var olan hemşerilerimiz sadece ekonomik olarak değil, kültürel olarak da bu kentin önemli bir parçasıdırlar" dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Mardin kültürünü ve renklerini İzmir'de görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "İzmir'imizde uzun zamandır bu şekilde yan yana gelemiyorduk. Mardin tanıtımı için bir araya geldiğimiz bu ortam bize güç verdi. Bundan sonra da birlikte yapacağımız, yan yana geleceğimiz böyle projeler olacak. Emek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu. ■ TOLGA TEKİN