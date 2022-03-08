Muradiye OSB’de 142 dükkanın temeli atıldı

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz Kasım ayında lansmanı yapılarak tanıtılan 142 dükkanın temeli atıldı. Temel atma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve sanayiciler katıldı.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "1 yılda bölgemizin kangren olmuş birçok problemine çözüm sağladık. Yaptığımız gelir getirici yatırımlarla inşallah hedeflerimizi tutturacağız. Daha temeli atılmamış dükkanlardan 55'inin satılması insanların Muradiye OSB'ye duyduğu güvenin göstergesidir" dedi. Kıvırcık, Muradiye OSB'nin altyapı yatırımlarının 250 milyon lirayı bulacağını belirterek, "İnşallah 1 yıl içinde bitireceğiz"diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK/ NERMİN UÇTU