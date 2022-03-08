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Haberler Ekonomi Otobüs bileti zamlanınca vatandaşlar trene yöneldi

Otobüs bileti zamlanınca vatandaşlar trene yöneldi

8.3.2022

Otobüs bileti zamlanınca vatandaşlar trene yöneldi
Aydın'da şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar trene yöneldi. 1866 yılında Sultan Abdülaziz döneminde tamamlanan Türkiye'nin ilk demiryolu hattının üzerinde bulunan Aydın Tren Garı, adeta eski günlerine geri döndü. Gar eski canlılığına kavuştu. Otobüs biletlerindeki zamlı tarifenin ardından Aydınlılar demiryolu ulaşımını tercih etmeye başlarken, Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir seferini yapan yolcu trenlerinde adeta adım atacak yer kalmadı. Aydın-İzmir otobüslerinde bilet fiyatı 70 TL. Trenlerde ise öğrenci bileti 18 TL, tam bilet de 21 TL. ■ İHSAN KARATAŞ