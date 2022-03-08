Petrol 130 doları aşarken gaz fiyatı rekor tazeledi

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 23,8 değer kazancıyla 116,7 dolardan tamamlamıştı.

Dün 122,79 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde 139 doların üzerine çıktı. Daha sonra gerileyerek, yüzde 10,13 artarak 130,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 9,46 artarak 126,89 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları 242 avroya çıkarak rekor tazeledi. Hollanda TTF'de dün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 25,6 yükselerek megavatsaat başına 242 avroya çıktı. AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

ALTIN 2 BIN DOLARI GEÇTI

PİYASALAR dün haftaya ABD'nın Rusya'nın petrol satışına ambargoyu gündeme getirmesiyle oldukça hareketli başladı. Küresel piyasalarda petrol ve altın yükselirken yurt içinde de dolar/TL'de yüzde 1'i aşan yükselişler görüldü. Borsa İstanbul'da küresel hisse senedi piyasalarındaki satışların etkisiyle yüzde 0,43 ekside başladığı günün ikinci yarısında kayıplarını telafi etti ve yatay seyre geçti. Dolar/TL'de yüzde 1,5'leri bulan yükseliş de piyasalarda gün sonuna doğru bir miktar azaldı. Altın fiyatları da 1,5 yıl sonra ilk kez 2.000 doları aştı. Sonrasında gelen tepkilerle altın 1.980'ler düzeyinde dengelendi.

Analistler, "Eğer Batı, Rusya'dan enerji ithalatını durdurur ise bu küresel piyasalar için büyük bir yük olur. Rusya'nın 5 milyon varil/günlük bir petrol arzının piyasaya gelememesi anlamına gelecek böyle bir karar petrol fiyatını 200 dolar/varile yükseltebilir ve küresel ekonomik büyümeyi düşürür" değerlendirmesini yaptı.