‘Ürün fazlalığı meyve sebzede kısa süreli düşüş sağlayabilir’

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle Ukrayna'ya ihraç edilen yaş meyve ve sebzelerin bir kısmının Türkiye'ye geri getirildiğini, iç piyasada oluşan ürün fazlalığı sebebiyle fiyatlarda kısa vadeli olarak yüzde 15-20'lik bir düşüş yaşanabileceğini söyledi. Uçak, Rusya'ya yapılan ihracat konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, bir an önce barışın sağlanması temennisinde bulundu.

İKİ ÜLKE BÜYÜK PAZAR

EYMSİB Başkanı Uçak, şunları söyledi: "Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var. 2021'de Ukrayna'ya 220 milyon dolar, Rusya'ya 1.2 milyar dolar ihracat yaptık. Bu iki ülke bizim için büyük bir pazar. Rusya ile aramızdaki diyalog son derece iyi ve herhangi bir sorun da olmayacağını düşünüyoruz. Ukrayna'da da savaş nedeniyle halkın dağılmasından ve yetkili olmadığından dolayı oraya giren tırlarımızı geri alamıyoruz." Savaşın iç piyasayı da etkilediğinin altını çizen Uçak, "İhracata hazırlanan ancak gönderilemeyen ürünler iç piyasaya sürüldüğü için fiyatlarda yüzde 15-20 oranında bir düşüş yaşanabilir ama bu da kısa süreli olur. Daha sonra normale döner" ifadelerini kullandı.