‘Ambargo petrolün fiyatını 300 doların üstüne çıkarır’

ALMAN Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, Avrupa Birliği'ndeki, Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatının yasaklanmasına konusundaki tartışmaları ateşle oynamak olarak değerlendirdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirterek, "Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir" uyarısı yaptı. Öte yandan emtia fiyatları yükselirken nikelde ton başına fiyatlar ikiye katlanarak 100 bin doların üzerine çıktı.

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