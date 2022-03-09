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Haberler Ekonomi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli alıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli alıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli istihdam edecek.

09.03.2022, 10:48

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sözleşmeli 4/B Bilişim Personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...