EYT için 5 formül gündemde

EMEKLILIKTE Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu üyelerinin geçtiğimiz günlerde AK Parti ve MHP temsilcileriyle Meclis'te gerçekleştirdiği görüşmelerde çözüm için 5 alternatifin öne çıktığı belirtildi. Gündemde olan formüller arasında, 5 bin ile 9 bin 750 prim gününü dolduranların emekli olabilmesi de bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz" demişti.

EYT'de gündemde olan formüller şunlar:

1 - 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilecek.

2 - Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emeklilik hakkı kazanacak.

3 - Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilecek.

4 - Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olmak mümkün olacak.

5 - 5 bin ile 9 bin 750 prim gününü dolduran emekliye ayrılabilecek.

Alternatifler değerlendirilirken, EYT için net karar önümüzdeki süreç içinde verilecek.