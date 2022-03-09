Kadınların aşması gereken çok engel var

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bir kadının sıfırdan başlayıp başarı basamaklarını teker teker çıkması sürecinde aşması gereken açık ve gizli çok sayıda engel bulunduğunu ancak bir insanın cinsiyete bağlı bir avantaj veya dezavantaj elde etmesini doğru bulmadığını söyledi. İTB'nin 13 yıldır başkanlığını sürdüren Kestelli, "Kadın şirket kurucusu ya da ortağına pek rastlanmaz. Bu durumun yavaş yavaş değişmeye başladığını söyleyebilirim. Fakat bu gerçekten çok yavaş bir değişim. Engelleri aşıp o noktaya ulaşan kadınlara büyük saygı gösteriyorlar" diye konuştu. Kestelli iş hayatına atılmak isteyen kadınlara, "Asla vazgeçmeyin" mesajı verdi.

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