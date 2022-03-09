Torunlara altın yerine BES hesabı

Çocuklarına erken emeklilik fırsatı sunmak isteyen aileler bireysel emeklilik seçeneğine yönelmeye başladı. Aile büyükleri de yeni doğan torunlarına hem birikim hem emeklilik yolu açmak için altın takmak yerine BES hesabı açıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Şubat itibariyle 18 yaş altı 234 bin çocuğun sisteme katıldığını belirterek, fonun büyüklüğünün 256 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

YÜZDE 30'U DEVLETTEN

Bu yıl yapılan yasal düzenlemeyle bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılırken, kısmen ödeme alma imkânı da getirildi. Vakıf, sandık, derneklerdeki birikimlerin aktarımı, 18 yaş altındaki ilginin artarak devamı ile birlikte sistemin bu yılın sonunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşması hedefleniyor. Çalışanların tabi olduğu sisteme 45 yaşından büyük kişiler de kendi isteğiyle katılabiliyor. Aylık 200 liradan başlayan katkı payı tutarı, faizli ve faizsiz fon alternatifleriyle çocukların gelecekleri güvence altına alınıyor. Bakan Nebati, 11 Şubat 2022 itibariyle bireysel emeklilik sisteminde gönüllü olarak yer alan kişi sayısının 7 milyon 158 bin, otomatik katılım yoluyla yer alanların sayısının da 6 milyon 221 bin olduğunu belirtti.

HEDEF 1 MİLYON ÇOCUK

Bakan Nebati, "2021 yılında yapılan düzenleme sonucunda yaklaşık 234 bin (18 yaş altı) kişi sisteme katıldı. Toplam fon büyüklüğü 256 milyar olup çeşitli yatırım araçlarında değerlendiriliyor. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle BES kapsamında emekli olan katılımcı sayısı 167 bin 275 oldu" değerlendirmesini yaptı. Büyük ilgi gören sisteme yıl sonuna kadar 1 milyon çocuğun girmesi bekleniyor.

3 YILDAN ÖNCE ÇIKMAYIN

DEVLET katkısından yararlanmak için üç yıldan önce sistemden çıkmamak gerekiyor. Bu katkı her ay düzenli olarak hesaba yatırılıyor. Sistemden erken ayrılanlar katkıyı eksik alıyor. Sistemde on yıl kalanlar devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 60'ına, üç yıl kalanlar yüzde 15'ine, 6 yıl kalanlar da yüzde 35'ine hak kazanıyor. Sistemde 56 yaşına kadar bekleyenler ise devlet katkısının yüzde 100'ünü alabiliyor. Ölüm ya da maluliyet halinde de devlet katkısının tamamı ödeniyor. Emekliliği hak edip parasını topluca alanlar ve yıllara yayılan ödeme planı yapanlardan vergi alınmıyor.

HAZAL ATEŞ