Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı iki ayda rekor kırdı

HAZIR giyim ve konfeksiyon sektörü, OcakŞubat döneminde yüzde 13,8 artışla 3 milyar 441 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, bu yılın iki ayında da tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre geçen yılın Şubat ayında 1 milyar 511 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,2 artışla 1 milyar 846 milyon dolarlık ihracata imza attı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Rusya- Ukrayna savaşının Mart ve sonraki aylardaki ihracatımıza olumsuz bir yansıması olacak. Eğer savaş ortamı çok fazla uzamazsa hasarı yıl içinde onarabileceğimize ve 23 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayabileceğimize inanıyorum" dedi.

ALMANYA İLK SIRADA

SEKTÖRÜN geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 281 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 160 milyon 846 bin dolarla Bursa ve 133 milyon 387 bin dolarla İzmir takip etti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 332 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 216 milyon dolarla İspanya ve 167 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar 153 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 219 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 146 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri 3. sırada yer aldı.