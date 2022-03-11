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Haberler Ekonomi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2022 olarak duyuruldu.

11.03.2022, 09:14

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilanda, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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