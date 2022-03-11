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Haberler Ekonomi Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Kadir Has Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

11.03.2022, 09:11

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilanda, "Üniversitemiz İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyesi" alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. " ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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