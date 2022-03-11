Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 200 Personel alacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre KARDEMİR 200 personel alacak.
Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mühendis, Uzman, Uzman Yardımcısı, Denetçi, Denetçi Yardımcısı, İşyeri Hekimi ve İşçi kadrolarında istihdam edilmek üzere 200 personel alacak.
Başvurular Kardemir web sitesi üzerinden yapılacak olup 28 Mart 2022 tarihinde sona erecek.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.