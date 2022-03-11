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Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 200 Personel alacak

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mühendis, Uzman, Uzman Yardımcısı, Denetçi, Denetçi Yardımcısı, İşyeri Hekimi ve İşçi kadrolarında istihdam edilmek üzere 200 personel alacak.