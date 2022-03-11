Savaş mağduru kadınlara imkan

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Ukraynalı savaş mağduru kadınlar internet üzerinden çalışmalar yapıp gelir elde edecek. Mesleği satış pazarlama, e-ticaret ve öğretmenlik olan 12 Ukraynalı kadın, haftanın belirli günleri Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nin teknolojik imkanlarından faydalanmaya başladı.

Kişinev'den 5 Mart'ta uçakla İzmir'e getirildikten sonra Kuşadası'ndaki otellere yerleştirilen 97 Ukraynalı savaş mağduru kadının yeniden iş hayatına dönebilmesi için çalışma başlatıldı. Kuşadası Belediyesi ile Habitat Derneği iş birliğinde kurulan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'ndeki teknolojik imkanlar savaş mağduru kadınlar için seferber edildi. Ülkelerinde satış-pazarlama, e-ticaret ve yabancı dil öğretmenliği gibi iş kollarında çalışan Ukraynalı sığınmacılar, haftanın belirli günleri merkezde teknolojik olanakları kullanarak ülkelerinde yaptıkları işleri, mesleklerini devam ettirebilecek.

MEMNUN OLDULAR

Kiev'de İngilizce öğretmenliği olan Varvara Somova, "Benden İngilizce dersi alan farklı ülkelerden çok sayıda öğrencim var. Ancak bir süredir onlarla iletişime geçemiyordum. Şimdi bize sunulan bu imkan sayesinde öğrencilerimle yeniden derslere başlayabileceğim. Geçimimi sağlamaya Kuşadası'nda devam edeceğim" derken özel bir turizm şirketinde çalışan Zara Samadi de "Burası gerçekten çok güzel. İnternet altyapısı da çok iyi. Rahat bir çalışma ortamı var. Bizlere bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. İşlerimizi burada yürütebildiğimiz için memnunuz" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE