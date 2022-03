Manisa Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Özşen, altının vatandaşlar için uzun vadede her zaman önemli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Özşen, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta insanların altına yöneldiğini, bu durumun altın fiyatlarını artırdığını belirterek, "Aldıktan sonra belli bir vade göz önünde bulunduruyorlarsa vatandaşlarımız her zaman için kazançlı çıkacaklardır. Her zaman için ideal bir yatırım diyebiliriz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK