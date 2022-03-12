Ayçiçeğinde stratejik destek

Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde yağlık ayçiçeği ekimine devlet desteği verilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla Aydın'ın arasında olduğu 4 ilde bulunan 7 ilçede yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek ürünler listesine dahil edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 2021 tarımsal desteklemeleri ile 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar, Karabük'ün Eskipazar, Kütahya'nın Domaniç ile Sivas'ın Hafik ilçelerinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek.

ÇİFTÇİYİ RAHATLATACAK

Karar çerçevesinde, 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekar başına 50 TL ek girdi desteği sağlanacak. Düzenlemeyle, 2022 yılında sertifikalı tohum destekleri de belirlendi.

Buna göre, 2022 üretim yılında bu kapsamda üreticilere dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için 24 TL, aspir için 5 TL, nohut ve kanola için 20 TL, susam için 4 TL, kuru fasulye, mercimek ve yonca için 30 TL, patates için 100 TL, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya için 22 TL, yer fıstığı için 17 TL destekleme ödemesi yapılacak. 2022 üretim yılı sertifikalı tohum desteği ödemelerine bütçe imkanları dahilinde başlanacak. Destek kararı yürürlüğe girdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE