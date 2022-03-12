Sosyal destek mobil uygulaması devrede

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Aile Destek' mobil uygulaması sayesinde sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşılarak, uygulama üzerinden sosyal yardım ve sosyal hizmetlere başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar uygulamadaki 'Çocuk Hizmetleri', 'Engelli Hizmetleri', 'Yaşlı Hizmetleri', 'Aile Hizmetleri', 'Kadına Yönelik Hizmetler', 'Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetler', 'Yurtdışı Hizmetleri', 'Sivil Toplum Hizmetleri' ve 'Eğitim ve Yayın Hizmetleri' kategorileri altında sunulan hizmetlere ilişkin bilgileri, faydalanma şartlarını ve başvuru kanallarını görebiliyor. 'Aile Destek' mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmet başvuruları yapılabilecek. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama hizmetlerine erişilebilecek.