Turistik tesisler fiyatları artıracak

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, başta Antalya ve Bodrum olmak üzere Türkiye genelinde 11 milyon civarında Rus ve Ukraynalı turist potansiyeli bulunduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşının ülkemize maliyet artışı olarak yansıyacağını, yeni sezonda işletmelerin yüzde 100'e varan fiyat artışları yapmak durumunda kalacağını söyledi. Girgin, "Savaş bitse bile Ukraynalılar tatile gelecek mi? Ruslar ise küresel bir ambargoya maruz kalıyor. Rus ve Avrupalı turist yan yana gelebilecek mi sorusu yanıt arıyor. Tur operatörlerinin şu anda anlaşmaları askıya aldığını belirten Girgin, "Muhtemelen iptaller olacaktır. Ruslara yapılan ekonomik ambargo da seyahat etmelerini kısıtlayabilir. Turizm sektörü olarak yaşanan acıların bir an önce durmasını istiyoruz. Turizmcilerin maliyetleri yüzde 100 arttı. İşletme giderlerini karşılayabilmek için aynı oranda zam yapmak zorundalar. Turizmciler fiyatlama yapmakta zorlanıyor. Otellerinin elektrik faturalarını ödeyemeyenler olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

■ TOLGA TEKİN