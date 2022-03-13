Gübre tedarikinde sorun yaşanmayacak

GÜBRE Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, Türkiye'de kısa vadede kullanılacak gübre stokunun mevcut olduğunu, uzun vadede ise yaşanabilecek sorunlara karşı tedbirler aldıklarını bildirdi. Gübrede 2021'de fiyat ve tedarikte sorunlar yaşandığını anımsatan Güneş, bu sorunların özellikle ham maddenin zor bulunmasıyla arttığını ve enerjide yaşanan sıkıntılarla sürdüğünü söyledi. Fosforlu gübrede Mazı Dağı'ndaki tesislerin aktif olduğunu söyleyen Güneş, burası ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılıyor" diye konuştu.

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