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Haberler Ekonomi Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personelleri alacağını duyurdu.

13.03.2022, 09:49

Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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