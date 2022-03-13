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Haberler Ekonomi Royal Halı, 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyor

Royal Halı, 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyor

13.3.2022

Royal Halı, 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyor
ROYAL Halı Genel Müdürü Tansel Tula, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ABD, Çin, Fas, Türkmenistan, Romanya gibi 30'a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. İç piyasada enflasyonist etkilerden dolayı hemen her şeyin fiyatının yükselmeye başladığını aktaran Tula, "Tabii ki bu bize de yansıyor. Çünkü girdi maliyetlerimiz çok yükseliyor. İç piyasada çok marjinal bir büyüme beklemiyorum. Ama yurt dışından talepler var. Bizim de temel misyonumuz ülkemize döviz kazandırmak. O yüzden yurtdışına da özel önem verdiğimizi söyleyebilirim" dedi.
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