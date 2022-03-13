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Haberler Ekonomi Salıdan itibaren motorin fiyatına 2.38 lira indirim

Salıdan itibaren motorin fiyatına 2.38 lira indirim

13.3.2022

Salıdan itibaren motorin fiyatına 2.38 lira indirim
UKRAYNA-RUSYA Savaşı sonrası küresel piyasalarda artan petrol fiyatları sebebiyle akaryakıta üst üste zamlar gelirken, bu kez bir indirim müjdesi geldi. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşecek. Böylece motorin fiyatları 20 liranın altına gerilemiş olacak. Hafta içerisinde yine benzinde de indirim beklentisi olduğu ama henüz rakamın netleşmediği ifade edildi.
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