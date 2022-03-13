Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre Ticaret Bakanlığı bünyesine 524 Sözleşmeli Personel istihdam edilecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar;

Sözlü Sınav ile Muayene Memuru,

Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Gümrük Muhafaza Memuru,

KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli alınacaktır.

Adaylar söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.