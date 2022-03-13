Turizm çalıştayı için protokol imzalandı

AYDIN Kuşadası'nda 13-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak Turizm Çalıştayı ile kentin turizmdeki yol haritası belirlenecek. Turizmde söz sahibi illerden Aydın'a yerli ve yabancı turistlerin ilgisini artırmak amacıyla planlanan çalıştay için Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Aksoy, "İlimizin turizmini biraz daha üst noktalara taşıyabilmek adına bu çalıştayın bizlere önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE