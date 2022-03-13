‘Uzman Eller Projesi’ kırsala nefes aldıracak

Türkiye, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın en çok etkilediği sektörlerden tarımda üretimi artırmanın planlarını yaparken Tarım ve Orman Bakanlığı 'Uzman Eller Projesi' ile kırsalı bu yıl da yeni uygulamalarla buluşturmayı hedefliyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi' pilot uygulamanın ardından bu yıl ülke çapına yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda kırsalda yaşayanlara ve üniversitelerin tarımla ilgili bölümlerden mezun olanlara destekler sağlanacak. 2022-2024 yıllarında, her yıl için 2 bin kişiye 200 milyon lira tutarında destek verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında başvurular 15 Mart'ta sona erecek. Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere verilecek desteğin tutarı 100 bin lirayı bulabilecek. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiği proje kapsamında, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, bitkisel üretim, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile söz konusu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler için başvuru yapılabiliyor. Projeye bugüne kadar yaklaşık 4 bin 200 başvuru yapıldı. En çok başvuru Konya'dan geldi. Bu ilden ulaşan başvuruların sayısı 202'yi buldu. Konya'yı 138 başvuruyla Diyarbakır, 128 ile Mardin, 127 ile Şanlıurfa ve 106 başvuruyla Bingöl takip etti.