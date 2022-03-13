Yılda 1 milyar metreküp su tasarrufu sağlanacak

TAGEM tarafından oluşturulan Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi ile yılda 1 milyar metreküp su israfı önlenecek. Tasarruf edilen suyla her yıl 100 bin hektar alanda sulu tarım yapılabilecek. Türkiye'de su kaynaklarının yüzde 77'si tarımsal sulamada kullanılıyor. Tarım Bakanlığı'nın getirdiği sistemle 'Türkiye'de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimleri Rehberi dijital ortama aktarıldı.

VERİ TABANI OLUŞACAK

SuET bitki, toprak ve sulama sistemi veri tabanı, kullanıcının kişiselleştirilmiş hesabına özel olarak güncelleme imkanı sunuyor. Ayrıca sulama programlamada kuraklık ve eksik sulama alternatifleri için verim kaybı yüzdesi ve aşırı sulama koşulları için su kaybı miktarına ilişkin bilgilere de yer veriyor. SuET verileri kullanımlarıyla tarımda su kullanım etkinliği artıyor. Türkiye'de su kullanım randımanında sağlanacak yüzde 2.5 iyileşme ile her yıl 1 milyar metreküp su israfı önlenecek. Bu miktar bir çok sulama göletinin kapasitesinden daha büyük. Tasarruf edilen bu su kaynağı ile ek yatırım olmadan her yıl en az 100 bin hektar ek alanda sulu tarım yapılabilecek. ■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA